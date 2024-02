'O que é trair?' e mais 7 perguntas pra se fazer antes de abrir uma relação

Para viver um relacionamento aberto é preciso ter muito diálogo entre o casal. E considerar as necessidades e emoções de cada um. Antes de decidir sair com outras pessoas, vale a pena fazer alguns questionamentos importantes, que darão uma ideia do que virá pela frente:

1. O que consideramos como traição?

Para alguns, é se envolver emocionalmente com uma terceira pessoa. Para outros, é transar com outra pessoa sem avisar. Por isso, vale cada um explicar a própria visão sobre infidelidade. Pode ser que vocês cheguem à conclusão de que nada é traição desde que esteja acordado. Mas é bom falar e ouvir o que seu parceiro tem a dizer.

2. Quais serão as regras?

Algumas pessoas precisam de várias regras para se sentirem seguras. Outras, só estabelecem que deve haver respeito e lealdade, como fez a Letícia*, de 23 anos, que viveu um relacionamento monogâmico por três anos e abriu há um ano. "Normalmente, as regras são uma tentativa de limitar o que pode ocorrer, dado que não há um comportamento padrão a ser seguido como num relacionamento monogâmico. Na relação aberta, tudo fica incerto no começo e gera inquietação. Tentamos colocar regras, mas vimos que eram inviáveis e faziam pouco sentido para nós. O que importava, mesmo, era a cumplicidade", conta.