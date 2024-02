Zentai: fetiche japonês tem roupas coladas e adeptos no Brasil

Ter a possibilidade de ser anônimo e se exibir ao mesmo tempo é um dos prazeres que move os adeptos do zentai. O fetiche consiste em usar uma roupa feita de elastano que cobre o corpo inteiro, dos pés à cabeça.

O traje surgiu no Japão, como parte do figurino de performances de dança e teatro, e vem ganhando adeptos pelo mundo, inclusive no Brasil. No programa "Amor & Sexo", da Rede Globo, a apresentadora Fernanda Lima chegou a ter um assistente de palco chamado Zentai, caracterizado com as típicas vestimentas colantes.

Nero Salazar, alter ego de Pedro (nome fictício), 21 anos, morador do Rio de Janeiro, teve sua primeira experiência com o zentai há quatro anos e diz que, além do anonimato, gosta do seu visual quando veste o traje. "O prazer é de se conhecer, esquecer seus defeitos físicos e imaginar que eles fazem de você algo único, perfeito", explica ele.