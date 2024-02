Companheiro preso por morte de personal vira réu por feminicídio no RS

A Justiça do Rio Grande do Sul aceitou a denúncia e tornou réu, por feminicídio, o companheiro da personal trainer encontrada morta na frente da casa dos pais dela em Montenegro (RS).

O que aconteceu

Denúncia contra Alexsandro Alves Gunsch, 48 anos, foi aceita hoje (9). O acusado agora responderá pelo crime de homicídio qualificado da personal trainer Débora Michels, com as qualificadoras de feminicídio (crime cometido contra a mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, informou a Justiça do RS), motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Crime foi cometido na residência do casal, diz MP. O Ministério Público Estadual, que enviou a denúncia contra Alexsandro à Justiça, apontou que o crime ocorreu por volta das 3h do dia 26 de janeiro, de forma premeditada. Débora foi esganada até desfalecer — a esganadura fez a vítima ser levantada do chão. Após o crime, ainda segundo o MP, o homem recolheu o corpo, colocou em seu carro e abandonou na frente da casa dos pais da vítima.