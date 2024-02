Make de verão: tendências e truques para maquiagem durar mais no calor

Saúde nos lábios

Invista no aspecto saudável. Primeiro, cuide para hidratar os lábios ao máximo com balms específicos para a região. Então, adicione cor sem pesar --use o dedo para aplicar o batom com leves batidinhas, apenas para dar aquela "cara de saúde".



O tom peach fuzz (pêssego), eleito como a tonalidade do ano pela Pantone, é uma das apostas do momento. Mas também dá para aplicar um batom rosa ou avermelhado ou mesmo um lip tint, aplicando uma camada bem leve.



Caso queira dar um toque mais marcante aos lábios, aplique a técnica de contorná-los com um lápis mais escuro e preenchê-los com um batom mais neutro, acompanhado de gloss. "A ideia é brincar com os tons", explica a maquiadora Adriana Victor, especialista em colorimetria.



Cor nos olhos

As sombras cromadas ou metalizadas também estão com tudo e incrementam o efeito glossy do visual, sendo que as cores pêssego, rosa e azul são as grandes apostas, podendo ser aplicadas sem tanta perfeição.

Quem preferir um visual mais marcante pode ainda investir nos delineadores gráficos ou no lápis preto na linha d'água para dar um tom mais sexy.



Aposte nas soap brows!

As sobrancelhas volumosas, mais naturais e com os pelos alinhados para cima é a grande tendência atual, de acordo com Monteiro.