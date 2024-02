'Casados' com amigos: eles vivem o 'felizes para sempre' de outro jeito

Na sociedade contemporânea, amizade duradoura é uma relação que atravessa diversos momentos da vida —inclusive o casamento, geralmente um momento de ruptura entre amigos, sobretudo quando se trata da amizade entre homens e mulheres. O rompimento dos laços de amizade e familiares após o casamento é, inclusive, um dos portões de entrada para a violência conjugal contra mulheres, segundo a especialista.

"Não é todo mundo que consegue sair do ciclo de violência. Muitas mulheres, após a separação, encontram em amigos um papel de proteção, amparo psicológico, suporte emocional e até financeiro que deveriam ser responsabilidade também das políticas públicas."

'Acham que temos um caso'

Foi um caso de violência que levou o professor e publicitário de Goiânia Vinicius Seixo de Brito a se mudar para a casa de sua melhor amiga. Ela havia passado por um divórcio traumático em que o ex-marido tentou incendiar a casa onde moravam com o filho.

Em 2008, comecei a frequentar a casa para onde ela se mudou em um condomínio em Goiânia. Passei a dormir lá. O filho dela, à época com 8 anos de idade, começou a me tomar por figura paterna. Moramos nessa casa até o final de 2009, quando eles se mudaram para São Paulo. Voltei a dividir a casa com meus pais. Mas a casa dela na capital paulista tinha um espaço que era 'meu'.

Dez anos depois, novamente casada, a amiga se mudou para a Cidade de Goiás. "Fui para lá no início da quarentena para me isolar com ela, o novo marido e os filhos, e fiquei trabalhando em esquema de home office. Voltei a Goiânia só no começo de 2021. Viramos família. Uma família de amor. Em dezembro agora viajo com 'meu filho', que tem 23 anos, para o Japão. Temos planos de, no futuro, morarmos juntos novamente, quando estivermos velhinhos, para cuidarmos um do outro."