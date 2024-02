Medo de pênis e até da nudez: as fobias sexuais que nem todo mundo conhece

Vaginismo

A mulher que sofre de vaginismo contrai involuntariamente os músculos da vagina, dificultando a penetração. É um problema inconsciente, mais comum do que se imagina, que dificulta as relações sexuais. Quem sofre, imagina o pênis como um instrumento capaz de machucá-la e destruí-la e encara o homem como alguém capaz de dominá-la tão completamente que ela deixaria de existir. Daí a defesa. Em alguns casos mais intensos, a fobia impede até o uso de absorventes internos e consultas ginecológicas.

Misofobia

Consiste no medo patológico da sujeira e da contaminação com germes, o que acaba se refletindo na vida sexual e causando vários transtornos. É o caso, por exemplo, de quem mal termina a transa e já vai correndo para o banheiro se lavar, como se quisesse passar por um ritual de "purificação". Também inclui o nojo (que nada mais é do que uma manifestação do medo) do contato com fluidos corporais.

Gimnofobia

Repúdio à nudez, de forma geral. Desde ficar nu na frente dos outros, até ver alguém sem roupa. Muitas pessoas que sofrem de gimnofobia ainda idealizam um corpo perfeito que só existe no plano da fantasia, o que causa um bloqueio no momento de intimidade com o par.