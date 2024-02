Ana Paula Padrão sobre Jacquin: 'Francês machista, dou muita cotovelada'

"De maneira geral, as mídias sempre foram lugares onde os homens mandaram e as piadas eram as piadas que eles faziam, muito machistas. Isso melhorou de maneira geral porque a sociedade patrulha isso", ela diz.

Ana Paula Padrão ouviu que deveria desistir da carreira: 'Tenho uma aparência frágil'

A apresentadora fala dos comentários desanimadores que ouviu no início da carreira. "Fui lá [na Band], levar uma fita, que eram as matérias que eu fazia. Uma semana depois, fui lá buscar e a pessoa que me atendeu falou: 'Não sei se você é boa. Desiste'. Acho que ela errou, mas não me fez nenhum mal".

Ana Paula Padrão conta que mudou a voz: 'Imitei homem idiota para ser aceita'

A apresentadora revela ter reproduzido comportamentos masculinos durante a carreira. "Eu não fiz isso conscientemente, mas eu tenho uma voz mais grave hoje, falo de maneira mais assertiva. Aprendi inconscientemente. Tem padrões que você estabelece pra sobreviver... Como eu imitei homem idiota, como fiz isso pra ser aceita num ambiente, ser pequena, com aparência de frágil".