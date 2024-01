Sexo caiu na mesmice? 10 dicas quentes para fazer a cama soltar faísca

9. Transforme o quarto em um santuário do sexo

Segundo os especialistas, o quarto não é lugar para ver TV, comer, estudar, discutir a relação ou fazer as contas do mês. Esse espaço deve ser usado e decorado para descansar e transar, com uma iluminação relaxante, lençóis confortáveis e decoração bonita. O quarto de um casal deve ser um lugar seguro e gostoso, para que os dois se entreguem ao que têm vontade sem se preocupar com o mundo do lado de fora. Casais com filhos devem se precaver contra possíveis interrupções, trancando a porta e pedindo a ajuda dos avós e babás, para curtirem bons momentos a sós.

10. Não caia na armadilha da segunda lua de mel

Há casais que tentam fazer uma "segunda lua de mel" para dar uma sacudida no marasmo. De fato, mudar os ares ajuda a dar gás novo ao relacionamento e estimula a libido.

Mas só viajar para um lugar encantador e paradisíaco não resolve se a falta de entrosamento no sexo, por exemplo, for sintoma de outros problemas da relação. Se a viagem tiver mesmo como objetivo tirar o sexo da rotina, vale aproveitar o cenário e as experiências diferentes para abrir o jogo sobre desejos, fantasias, vontades.

Fontes: Carolina Ambrogini, ginecologista; Joaquim Zailton B. Motta, psiquiatra e sexólogo; Maria Claudia Lordello, psicóloga e sexóloga; e Maria Luiza Cruvinel, terapeuta sexual e de casais.