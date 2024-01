Empresário é indiciado por morte de jovem horas após encontro em MT

O empresário teria se encontrado com a jovem horas antes do crime. Ao ser preso, Jorlan teria confessado ter matado Mayla, mas preferiu ficar em silêncio durante depoimento na delegacia.

O corpo da vítima foi achado abandonado no último dia 16, mesmo dia em que o suspeito foi detido. Jorlan e Mayla, uma jovem trans que trabalhava como garota de programa, se encontraram em um posto de combustível horas antes de a vítima ser morta.

Amigos relataram aos investigadores que Mayla se encontrava com "frequência" com o empresário, após a esposa dele viajar para outro estado. A mulher estava fora há um mês, junto com a filha do casal. De acordo com a investigação, a vítima teria demonstrado interesse em voltar a morar em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, mas Jorlan não aceitava e teria feito ameaças.

Jorlan levou Mayla para a própria residência na segunda-feira (15). Segundo a polícia, ele admitiu que matou a jovem a facadas no quintal da casa e enrolou o corpo na lona de uma piscina infantil, que pertencia à filha dele. Em seguida, ele ocultou o cadáver em uma fazenda na MT-485, entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.