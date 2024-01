Homem é preso suspeito de torturar a ex por 6h no RJ; ela se jogou de carro

Vítima disse que ela e o ex se separaram há cerca de um ano e seis meses, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, Adriana contou que encontrou Márcio durante uma festa de amigos em comum. Quando viu o ex, ela ligou para amigos irem buscá-la, mas ele tomou o aparelho de sua mão, pediu para conversar e ela concordou. "Ele me levou para uma curva e lá já me jogou no chão e começou a me agredir. Me deu chutes, um monte de pontapés", explicou.

Pouco tempo depois, Adriana disse ter sido forçada a entrar no carro e passou a ser torturada. "Por volta da meia-noite, ele me enfiou dentro do carro dele. Eu fiquei simplesmente seis horas sendo torturada. Literalmente torturada".

Adriana escapou ao pular do veículo em movimento. Ela contou que abriu a porta, se jogou no asfalto, gritou por socorro e recebeu ajuda de frentistas de um posto de gasolina.

Vítima tinha mandado de proteção contra o ex-marido desde maio de 2023. Após as denúncias de agressões, a escola em que Márcio dava aula desligou o professor.

Márcio de Oliveira Barreto foi preso preventivamente e encaminhado ao 27º DP Vicente de Carvalho. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.