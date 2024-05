Homem é preso suspeito de filmar partes íntimas de jogadoras de vôlei no RJ

Um homem foi preso suspeito de fotografar e filmar partes íntimas de jogadoras de vôlei durante a primeira semana da Liga das Nações feminina, realizada no Maracanãzinho, no Rio.

O que aconteceu

Suspeito usou uma câmera fotográfica semiprofissional equipada com lentes de aumento para registrar as partes íntimas das atletas. Segundo informações da Polícia Civil, o homem, que é natural do Recife e estava no Rio para acompanhar a competição, foi identificado após ser flagrado pela empresa de vigilância contratada pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) para monitorar o evento.

Homem foi flagrado filmando as jogadoras. Conforme a investigação, o suspeito tentou disfarçar o ato criminoso e filmar as atletas de forma velada. Entretanto, os investigadores localizaram três aparelhos eletrônicos em posse do suspeito que continham o conteúdo feito por ele em diversas partidas da Liga das Nações feminina.