Conchinha nem sempre é sucesso: a mensagem oculta em cada posição de dormir

Para saber o que as posições mais comuns dos casais podem indicar a respeito da relação, Universa conversou com especialistas em linguagem corporal e comportamento.

De costas, mas encostados

Um casal que costuma dormir nesta posição preserva seu espaço sem perder o contato. São pessoas dinâmicas, que têm vidas independentes, mas uma relação estável e saudável. Essa posição revela que há confiança na relação e que um necessita da presença do outro. Parece que o casal está colocado diante de um espelho. Essa simetria mostra que os dois estão em sintonia e o tempo de afastamento entre os dois é curto.

De costas e afastados

Se vocês têm dormido nessa posição, é sinal de que algo pode estar errado na relação. Ela revela a necessidade de afastamento e mais liberdade na vida a dois. A falta de contato e os corpos em direções opostas podem sinalizar uma forte disputa de espaços ou total independência do outro. Se as mãos estiverem fechadas e o corpo tenso, é sinal de que o casal não quer se comunicar após uma briga. Já se o corpo estiver solto, é sinal de que não há tensão no relacionamento. Nesse caso, a posição pode indicar confiança no par e respeito ao espaço do outro.

De frente para o outro, mas sem toque

O casal que dorme nessa posição quer intimidade e tem necessidade de observar o par, mas sabe respeitar o espaço alheio e tende a sentir menos ciúme. Eles sabem lidar com a rotina e com os problemas cotidianos e respeitam os momentos de isolamento do par, sem nunca se distanciar. Esse casal vive um bom momento em sua relação. Mesmo que não exista o toque, o simples fato de todo o corpo estar voltado para o outro significa aceitação do outro como parte de si mesmo. Provavelmente são dois grandes amigos e companheiros e a vida sexual é bastante ativa.