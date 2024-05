Como sumiço de idosa foi solucionado com pista achada no Google Maps

A tecnologia do Google Street View foi fundamental para encontrar uma idosa que estava desaparecida há dois anos. Graças às imagens da ferramenta, as autoridades identificaram o caminho que a mulher tomou no dia em que sumiu.

O que aconteceu

Paulette Landrieux desapareceu em 2020, na Bélgica, enquanto seu marido lavava roupa. A idosa de 83 anos sofria com a doença de Alzheimer e, durante crises de confusão mental, fugia de casa e era encontrada batendo aleatoriamente nas portas da vizinhança.

Na época do sumiço, as autoridades mobilizaram cães farejadores, helicópteros e drones. No entanto, Landrieux não foi encontrada e a investigação, juntamente com sua família, concluiu que ela deveria ter caído no rio Meuse.