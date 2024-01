Selar a paz nos lençóis? Sexo de reconciliação dá tesão, mas é arriscado

A tensão da briga pode levar o casal a mudar de comportamento na hora H, agindo de modo mais livre, leve, solto e muito, muito mais selvagem. As preliminares, em geral, são dispensadas, pois ambos já estão excitadíssimos! A pegada é mais forte e os beijos e as carícias, mais intensos. Puxões de cabelo e apertões fazem parte do pacote.

Se o relacionamento for saudável, uma pitada de tensão pós-DR ajuda a dar uma esquentada extra na cama. Mas o ideal é que isso ocorra só de vez enquanto, e se, é bom frisar, quando a relação é equilibrada, ou seja, os conflitos são mínimos e não há disputa de poder.

Transar pode ajudar a colocar o conflito em questão em perspectiva e levar o casal a fazer verdadeiramente as pazes. Com a cabeça mais fria depois do rala e rola, ambos podem encarar as coisas de outro jeito e se dar conta de que, no fundo, os sentimentos bons prevalecem. A sensação deliciosa pós-orgasmo ajuda o casal a refletir: "Vale a pena brigar e discutir ou nos amar como acabamos de fazer?".

Contras

Resolver a briga com sexo pode se tornar uma espécie de padrão e prejudicar o convívio e o vínculo entre os dois. Relações do tipo "e se de dia a gente briga, à noite a gente se ama" podem lançar mão do sexo como única forma de apaziguar os conflitos. O casal até se entende por um tempo, mas acaba não conversando e não resolvendo os problemas reais.

A prática pode se converter em um círculo vicioso, onde o prazer só será sentido se houver o desentendimento, desencadeando assim, um sexo desvairado e doentio. Trata-se de uma falsa tática de aproximação, já que o prazer vai se tornando associado ao distanciamento ou às brigas.