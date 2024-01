Vídeo: Jovem é agredida e morta a tiros em posto de combustível na BA

Outras pessoas estavam no local e observaram as agressões. O grupo de pessoas, no estabelecimento na Praça Cairu, não tentou conter o suspeito.

A Polícia Civil está investigando o caso. Ainda não se sabe se há relação entre o suspeito e Fernanda e nem a motivação do crime. O homem ainda não foi identificado e segue foragido.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.