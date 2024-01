'O Jardim Perfumado': o que ensina o manual de sexo escrito no século 15

No Brasil, a tradução de Burton foi adaptada em 2002, mas a edição está esgotada. Pode ser encontrada em sebos —assim como "O Jardim das Delícias" (outro nome dado à obra), de 1981.

Apelidinhos criativos

De acordo com xeque, dar apelidos incomuns e criativos às partes íntimas é uma forma de diversão que aumenta a intimidade do casal. As metáforas utilizadas pelo autor para os órgãos sexuais femininos e masculinos são engraçadas, criativas e até poéticas: há expressões insólitas como "o extintor de paixões", "a primitiva", "o cavador de poços", "o libertador" e "a sempre pronta para a batalha".

Pequenas medidas

Nefzaui dedicou atenção especial —literalmente, um capítulo inteiro— para os homens com características anatômicas, digamos, diminutas. Uma de suas dicas: "Se o homem tem o membro pequeno, põe a mulher de barriga para cima, suspende as pernas dela —de modo que a direita fique junto à orelha direita, e a esquerda junto à orelha esquerda—, e nesta posição, com as nádegas erguidas, a vulva se projeta para fora. Então, ele lhe introduz o seu membro."

Preliminares, sempre

Um traço comum aos manuais de sexo tidos como históricos é o destaque dado às preliminares e à sua importância para o orgasmo feminino. Em "O Jardim Perfumado" uma das técnicas sugeridas com essa finalidade é: "Se desejas o coito, deita a mulher no chão e cola-te ao peito dela, os lábios dela próximos aos teus; em seguida, aperta-a contra ti, aspira o hálito dela, morde-a; beija-lhe os seios, a barriga, os flancos, estreita-a em teus braços até fazê-la desfalecer de gozo; e, quando vires que ela já chegou lá, introduz-lhe então o teu membro. Se fizeres o que digo, o prazer chegará aos dois simultaneamente. É isso que torna tão doce o gozo da mulher. Mas, se não deres ouvidos aos meus conselhos, ela não ficará satisfeita, e não lhe haverás propiciado prazer algum."