Já transou em 2024? Veja 7 dicas, de oral à 'bezerrinha', pra animar o sexo

Nesta posição, uma das companhias fica sentada na ponta da cama ou sofá, por exemplo, com os pés no chão, enquanto a outra se senta sobre suas pernas, controlando os movimentos. Há condição de abraçar o parceiro no momento da penetração. "É como se os púbis se beijassem, porque eles se encostam bem, e as pernas ficam bem relaxadas".

Sexo de ladinho

Enquanto há a penetração, dá para estimular outras partes do corpo com as mãos, ensina Carla. "É uma posição bem gratificante, além de ser confortável", avisa.

Ficar por cima

No sexo hétero, muitos homens também preferem essa posição, já que é a mulher quem controla o movimento, enquanto ele fica relaxado. "O homem pode ainda estimular os seios e clitóris dela", indica Carla.

Posição de quatro

De longe foi a posição mais indicada pelas leitoras: ela permite a penetração bem mais direta, estimulando o ponto G. "Algumas mulheres gostam porque se sentem muito soltas sexualmente. Outras não, porque se sentem subjugadas, mas ela pode controlar os movimentos de vai e vem, enquanto o homem tem um visual excitante", afirma Carla.