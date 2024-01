Por um 2024 com muito prazer: 8 resoluções que vão turbinar sua vida sexual

Fazer uma rapidinha de vez em quando

Em certos momentos da vida, infelizmente não vamos ter todo o tempo do mundo para explorar o corpo do par como queremos. Uma rapidinha bem dada pode ser a solução para se conectar intimamente com alguém e obter diversão vapt-vupt. Isso sem contar nas situações não planejadas —festas, baladas etc. Se não houver nenhum tipo de empecilho ou possíveis problemas com a lei, vale a pena deixar rolar.

Eliminar a voz repressora da sua mente

Essa voz pode ter vários donos: sua mãe, seu pai, a avó, a professora do jardim da infância, os amigos, seus ex etc. Não importa. É hora de se livrar de qualquer ideia, conceito, mito ou crença que tenha preconceito ou julgamento e que venha interferindo na sua sexualidade e limitando o seu prazer. Abstraia.

Livrar-se da pressão de ter de gozar sempre

Não, não é necessário, viu? Nem é saudável ficar pensando nisso o tempo todo. Quanto maior a ansiedade em atingir o orgasmo, mais complicado isso fica. E o que acontece durante o sexo é tão ou mais importante do que o clímax em si.