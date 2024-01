O sexo tá monótono? Veja 4 situações em que isso ocorre e como reverter

As atribulações que podem afastar um casal são das mais diversas ordens e, algumas delas, são plenamente justificáveis. Afinal, como estar inteiro na relação se a vida profissional está complicada, o clima no trabalho está tenso, com ameaças de demissão? Ou se o par está enfrentando o desemprego mesmo, de forma concreta e real?

E se o dinheiro está bem curto para chegar ao final do mês sem se preocupar com as contas a pagar, como deixar de se preocupar com isso para curtir a vida amorosa? Outra situação bem comum que afasta o casal na cama é o nascimento do primeiro bebê.

A exclusividade de cuidados que o bebê solicita nos primeiros meses pode ser exaustivo para a mulher, mesmo com o crescente número de homens compartilhando certas tarefas.

Seja qual for o caso, é importante o casal encarar o cenário como algo circunstancial e investir, principalmente, nos momentos a dois, mesmo que não envolvam sexo, como ver um seriado juntos, ir ao cinema, tentar curtir um dia de sol no parque etc.

Situação 3: a individualidade de cada um está comprometida

É comum que um casal que está há um tempo razoável junto comece a se estranhar e achar que é uma pessoa só.