Como você chega lá? Orgasmo tem 4 fases claras que você pode explorar

Trata-se de um modelo que orientou várias classificações diagnósticas atuais e é seguido pela maior parte dos especialistas.

Veja, a seguir, como são as características de cada etapa e como tirar o máximo de prazer possível de cada uma delas:

Desejo: É uma etapa mais subjetiva, principalmente porque tem caráter psicológico. Pode começar, principalmente, com estímulos externos: ver um filme com cenas que "acendem" o tesão, escutar uma música que propicia lembranças quentes, dançar e por aí vai. Pensar em sacanagem também ajuda a se preparar para o prazer, o que inclui rememorar certas passagens das suas transas mais incríveis, relembrar o cheiro ou o toque do par ou fantasiar com algo ou alguém que gostaria muito de experimentar. Outra boa opção é o sexting. O cérebro, então, começa a responder a esses estímulos...

Excitação: ... enviando mensagens para todo o corpo, da cabeça aos pés, mas com maior dedicação à região genital. Há um aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, os mamilos ficam intumescidos, a vagina começa a ganhar lubrificação e o clitóris se torna mais duro e gordinho. Essa fase inclui, obviamente, o começo das preliminares. As coisas, então, vão esquentando, com a intensificação das carícias e o começo da penetração. Quanto maior o investimento nesse período delicioso, melhor fica a fase seguinte, que se emenda nessa.

Orgasmo: É o ponto alto da relação sexual. O clitóris fica ainda mais sensível e os tecidos vaginais aumentam. As contrações dos músculos pélvicos indicam que o gozo chegou, marcado ainda por uma espécie de torpor dos sentidos e sensação de leveza. A pressão arterial, claro, aumenta.

Resolução: Após o clímax, o corpo vai pouco a pouco retornando ao estado prévio. Os pequenos lábios começam a perder sua intensa coloração arroxeada e o clitóris geralmente retoma a posição normal em 10 segundos. Há o relaxamento da musculatura e uma deliciosa sensação de bem-estar. Toda a alteração volta para o estado normal. Dica valiosa: como a resposta orgásmica feminina não é acompanhada por um período muito resistente (ao contrário dos homens), a mulher é imediatamente capaz de gozar de novo se a estimulação sexual continuar.