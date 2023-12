Fakes do pornô: 10 mentiras sobre sexo que você precisa parar de acreditar

2. Toda mulher pode ejacular

A ejaculação feminina também conhecida como "squirting" divide opiniões. Não há nem mesmo um consenso científico sobre o motivo que leva mulheres a desenvolverem essa habilidade e qual a composição exata do fluido liberado. A verdade é que, segundo as educadoras sexuais norueguesas Nina Brochmann e Elle Støkken Dahl, autoras do livro "Viva a Vagina", são pouquíssimas aquelas que chegam nesse estágio na hora H.

3. Sexo bom dura horas

Esse é uma das maiores falácias dos filmes pornôs. Rapidinhas também podem ser tão maravilhosas quanto as transas mais demoradas. Um estudo realizado pela Universidade de Utrecht com 500 casais heterossexuais de cinco países mostrou que o maior número deles se manteve na média dos 5,4 minutos.

4. Sexo anal machuca

O tabu que existe em torno do sexo anal faz com que muitos mitos sobre a prática se espalhem por aí. Tudo pode machucar se não for feito do jeito certo. O segredo na hora de fazer é abusar da lubrificação e ir com calma — preliminares são essenciais para entrar no clima. Dessa forma, a penetração anal tem tudo para ser prazerosa.