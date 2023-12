'V' invertido e mais: posições e acessórios para ter prazer na penetração

Não deixe de tentar

De acordo com o Estudo do Comportamento Sexual do Brasileiro, conduzido pelo ProSex (Projeto Sexualidade) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), entre 2000 e 2001, apenas 30% das mulheres sentem prazer durante a penetração. A maior parte delas precisa estimular o clitóris para alcançar a sensação. A estatística pode ser explicada, em grande parte, pela própria anatomia feminina. Isso porque o clitóris é ricamente inervado e por isso muito sensível. A vagina tem menos sensibilidade e somente no primeiro terço do canal.

Como a estimulação do clitóris é o caminho mais fácil para o orgasmo, algumas mulheres acabam preterindo a penetração. Para muitas delas, continuar o sexo após o orgasmo nas preliminares se torna um fardo. O aspecto emocional também influencia. Muitas vezes, a mulher se cobra muito e não consegue se envolver no momento da penetração. Ao pensar demais, o foco é desviado da sensação prazerosa.

Ainda há mulheres que, por medo de o parceiro ejacular antes, acabam preferindo garantir o prazer na preliminar. Ao optar por esse caminho 'mais fácil', a mulher se priva de experiências mais intensas.

Por isso, mesmo que tenha gozado durante as preliminares, é importante que a mulher continue envolvida na relação, já que há a possibilidade de sentir prazer novamente depois. Basta experimentar, ousar e descobrir o que lhe agrada no sexo.

Fontes: Carolina Ambrogini, coordenadora do Projeto Afrodite, do Departamento de Ginecologia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); Maria Cristina Romualdo Galati, psicóloga e terapeuta sexual do Instituto Kaplan, centro de estudos da sexualidade humana; e Quetie Mariano Monteiro, psicóloga do Cresex (Centro de Referência e Especialização em Sexologia) do Hospital Peróla Biyngton, em São Paulo.