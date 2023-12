Ejacular é o mesmo que ter orgasmo? Não, e a gente explica a diferença

Quando se fala sobre prazer sexual masculino, muita gente acredita que orgasmo e ejaculação são a mesma coisa. Afinal, eles estão intimamente ligados e acontecem simultaneamente com frequência. Os especialistas, no entanto, alertam que são fenômenos distintos. Por isso nem sempre o homem que ejacula tem prazer. Assim como também é possível sentir prazer sem ejacular.

O orgasmo é uma experiência sensorial relacionada ao clímax do ato sexual, ao passo que a ejaculação é a expulsão ou emissão do líquido seminal. É bastante comum que sejam confundidos, pois, na maioria das vezes, ocorrem simultaneamente.

Enquanto o orgasmo é um processo neurofisiológico com liberação de serotonina (substância neurotransmissora), culminando com sensação de prazer, a ejaculação é um fenômeno mecânico. Há contração da musculatura pélvica e a eliminação do conteúdo espermático pela uretra.



Além de serem processos distintos, a ejaculação e o orgasmo não dependem um do outro para ocorrer. Ter orgasmo sem ejacular é uma situação possível e não rara. Como a próstata não tem papel na ocorrência do orgasmo, ele pode acontecer naturalmente e recebe o nome de anejaculação ou orgasmo seco.