Carla Cristina fala de 'Vai na Fé' e 'BBB': 'Iria fácil e ia ganhar'

Carla diz que herdou todo o bom humor da mãe e compara suas atitudes às do personagem Guido, do clássico "A Vida é Bela", que, quando é levado para um campo de concentração junto com o filho, usa da imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira. "Antes de sair aquele filme, minha mãe já fazia aquilo."

Teve uma época que a situação ficou muito braba. Vi minha mãe chorando e falei: 'mãe, por que você está chorando?' Eu tinha 10 anos. Ela disse: 'não, tô aqui testando, pra quando você começar a fazer suas peças, eu chorar'. Mentira, é porque só tinha comida pra mim e pra minha irmã, não tinha pra ela e pro meu pai, mas ela nunca deixou a gente perceber. Carla Cristina

BBB: 'Iria fácil'

Carla também contou para Maria que adora assistir ao "BBB" e que participaria do reality show: "Iria para o BBB fácil, e eu ia ganhar. Nem TPM me pega no trabalho".

Para ela, o único problema seria não conseguir tolerar sujeira no banheiro nem na cozinha. "Eu não ia fazer xixi em banheiro sujo; número 2 nem pensar! E frigideira grudando, como eu ia cozinhar?".