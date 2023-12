De pênis na axila a curtir bicho de pelúcia: estes fetiches podem chocar

Clismafilia

É o uso erótico de enemas, ou seja, aplicação de líquidos e óleos perfumados ou não, geralmente aquecidos, no ânus ou vagina.

Hematolagnia

Ingerir ou observar o sangue do parceiro. O líquido pode ser fake ou não; se for real, os praticantes costumam fazer exames periódicos para evitar IST (infecções sexualmente transmissíveis). Tem a ver ainda com a parafilia Vampirismo, em que os adeptos se vestem a caráter ou replicam comportamentos de vampiro, como evitar a luz do sol.

Dacryfilia

Atração por choro. Embora sejam atraídos por lágrimas e angústia, os dacrífilos também gostam de proporcionar conforto a quem está chorando.