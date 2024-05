Sexo a três: as melhores posições sexuais que um trisal pode experimentar

Está cada vez mais comum ouvirmos histórias de amor entre três pessoas, os famosos trisais. Mesmo não se encaixando nos padrões tradicionais, esses relacionamentos são iguais a qualquer outro: apenas com uma pessoa a mais. Logo, se organizar direitinho, todo mundo transa.

Universa consultou especialistas para definir as melhores posições sexuais para quem vive um relacionamento com mais de uma pessoa. O objetivo é sempre que as três pessoas se sintam conectadas. Às vezes, uma está sendo penetrada, mas outra consegue beijar e acariciar, por exemplo. Nesse cenário, todos interagem com todos e podem, sim, gozar no final.

Duas mulheres e um homem

Duplo oral

Quando uma das mulheres estiver fazendo oral na outra, o homem do trisal pode penetrar por trás daquela que está por cima. Dica extra: aquela que estiver no oral pode estimular o ponto G da outra mulher com os dedos, alternando com carícias nos seios, beijos de língua e lambidas ao mesmo tempo.