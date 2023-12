Carla Cristina ri de gafe em primeiro papel: 'Chamei o diretor de porteiro'

"Eu disse: 'Ah, trabalho numa loja aqui perto, e queria te agradecer por ter me dado atenção, o senhor estava fumando e me ouviu, mas o senhor conhece alguém aí pra eu poder fazer uma ficha?'", conta a atriz. "Ele começou a rir muito, dar gargalhadas mesmo."

O homem —Carla descobriria mais tarde— era Neville d'Almeida, que dirigiu, além de "Navalha na Carne", "Rio Babilônia", "A Dama da Lotação" e outros. Carla diz que o cineasta perguntou se ela se incomodaria de assumir o papel de prostituta, como figurante, porque o elenco já estava fechado —ela topou.

Neville a convidou para entrar e pediu que ela falasse com o responsável pelo elenco, no mesmo dia, à noite. A atriz só se deu conta de que tinha conversado com o diretor do filme no primeiro dia da gravação. "Quando fui encontrar o homem que ele pediu, disse: 'o seu Neville, o porteiro, me pediu para vir aqui'".

No primeiro dia que eu fui gravar, falei 'gente, a Vera Fischer entrando'...Quando sentei no chão, vi um alvoroço na porta, me entra ele [o Neville] e mais um monte de mulheres do lado. Ele foi direto no chão e disse: 'olha, a minha atriz, deixa eu falar com a minha atriz'. Aí eu: 'Seu Neville, para de me chamar de sua atriz'. Carla Cristina

Carla elogiou a aparência do cineasta e, depois de receber um abraço apertado, ouviu dele a pergunta: "cê tá feliz?".

"Falei: 'tô o máximo, fizeram uma maquiagem belíssima'. Aí ele: 'eu quero que você esteja feliz, porque você me botou feliz um dia, eu quero você feliz'. Eu disse: 'só por causa da ficha?' E ele: 'não, é que eu sou o diretor do filme'".