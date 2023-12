Pum depois do orgasmo? Este 5 'acidentes' são mais comuns do que se imagina

1. Chorar

Cair no choro após atingir ao clímax não quer dizer que a mulher está em um momento depressivo ou está triste. Dependendo do tipo do orgasmo, a reação do corpo feminino é muito sentimental. A mulher chega a um nível de emoção tão forte e intensa que as lágrimas escorrem involuntariamente. Ou seja, chora de alegria e êxtase.

2. Fazer xixi

Ao se estimular para chegar ao orgasmo, a mulher pode também acabar estimulando a uretra, principalmente se ela estiver muito próxima do clitóris. Este movimento faz com saia um pouco de urina. Outro acidente que pode ocorrer é uma contração involuntária, reação comum ao orgasmo, apertar a bexiga, fazendo o xixi sair. Não é algo tão comum como chorar, mas também acontece.

3. Soltar gases

As pessoas costumam soltar pum quando estão completamente relaxadas —e isto inclui os momentos de moleza pós-orgasmo. Às vezes, a mulher já estava com gases, mas não havia percebido. Quando chega ao clímax, o relaxamento do corpo libera o esfíncter e, assim, ocorrem as flatulências. Isso pode acontecer também durante as relações sexuais, mas é uma reação muito comum do corpo humano e não deveria causar constrangimento.