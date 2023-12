Palavrões no sexo: 7 mulheres contam o que faz sucesso e o que brocha

"Quando ele usou a palavra 'escarra' foi o fim"

"A gente estava se pegando no carro dele e eu percebi que toda hora que ele ia me masturbar, ele cuspia na mão. Enfim, passamos do carro para o quarto dele e o cara me mandou cuspir no pau dele. Dei uma cuspidinha de leve. Daí o cara pegou meu queixo pra eu olhar pra ele e falou: 'Não, cospe mesmo, escarra'. Quando ele usou a palavra 'escarra' foi o fim para mim, eu brochei muito. Mas o cara ficava me olhando, esperando eu tirar tanta saliva não sei de onde para cuspir nele. Foi tenso... Eu tive que falar que não estava conseguindo. Ele fez uma cara de desapontado. Voltamos a transar, mas foi bem estranho." Joana, estudante

"Gosto que me chame de outros nomes"

"Eu fico tão focada no prazer que quase nada me incomoda no sexo. Fechou a porta, acabou. Gosto de falar, mas não muito, gosto mesmo é de escutar. Adoro ser chamada de puta, safada, sacana, gostosa? Mas o que eu mais gosto mesmo é que o meu marido me chame de outros nomes, se ele acha alguma mulher gostosa, aí pronto, pode me chamar do nome dela, fico hiperexcitada e louca de tesão". Tina, palestrante

"Mimimi, na cama, não é comigo"

"Eu, particularmente, adoro ouvir besteira no ouvido durante o sexo, quando o cara me chama de tesuda, putinha, diz que vai me pegar com força. Essas coisas me excitam. Eu gosto e preciso que falem essas coisas para mim. É a melhor coisa, na minha opinião. O que me brocha é o cara usar apelidos bestas, uma vez um cara me chamou de ursa e me pediu para chamar ele de ursão. Agora é até engraçado mas, na hora, me brochou muito. Eu gosto de uma coisa mais agressiva, sabe? Mimimi, na cama, não é comigo." Maisa Parra, empresária