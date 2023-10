10 fatores que impedem a mulher de chegar ao orgasmo - e como superá-los

Só uma em cada três mulheres chega a orgasmo com penetração, outro 1/3 o alcança por meio do clitóris e o restante nem consegue atingi-lo.

Quem faz parte do último grupo, deve considerar três razões primordiais: falta de repertório sexual, penetração precoce e descuido nas preliminares — parte fundamental do processo.

2. Preocupação exagerada

Entrar no sexo muito preocupada com o orgasmo prejudica. Ele é só a terceira fase do ciclo de resposta sexual. Antes, tem o desejo e excitação. Se as duas primeiras etapas não forem bem executadas e curtidas, haverá prejuízo na resposta final, quando corpo e mente precisam entrar em repouso.

3. Obrigação do ritual

Transar não é como um jogo de tabuleiro cheio de estratégias a serem cumpridas. Se a interação for mecânica e marcada por exigências, o orgasmo certamente ficará comprometido. Relaxar é a exigência número um para gozar. Deixe as regras para outras ocasiões.