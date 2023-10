Melhora a pele e faz transar mais: 13 razões para começar a dormir pelada

Desperta a sensação de liberdade

Estar sem roupa na hora de dormir pode proporcionar maior liberdade sexual. Vale usar a imaginação.

Promove o autoconhecimento

Dormir sem roupa é entrar em contato com o próprio corpo, importante passo para o processo para se conhecer. A maneira como lidamos com o corpo define nossos estados emocionais e a forma como nos relacionamos com o mundo.

Aumenta a produção do hormônio do prazer

A capacidade de sentir prazer será ativada porque o hormônio ocitocina passa a ser produzido em níveis mais elevados.