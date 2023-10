'Meu marido só goza se masturbando': o que é a síndrome do punho de ferro

Há homens que, apesar de sentirem prazer sexual, não conseguem gozar durante a penetração. Eles têm orgasmo, mas só com masturbação —mesmo que acompanhado. Isso significa que masturbação faz mal? Não, mas ela tem a ver com um problema popularmente chamado de "síndrome do punho de ferro" (em inglês, o nome é death grip syndrome).

O problema ocorre quando o homem se masturba de forma sistemática, com movimentos sequenciais, para cima e para baixo e fazendo pressão acentuada no pênis. Isso condiciona o cérebro àquele estímulo limitado, à masturbação mais agressiva, compressiva e violenta, e leva o homem a não ter mais sensibilidade fisiológica no órgão sexual.

Mas, calma, não é que o excesso de masturbação provoca o problema.