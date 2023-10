The CAT: a técnica para turbinar o sexo 'papai e mamãe' que leva ao orgasmo

A maioria das mulheres só atinge o orgasmo quando há estimulação do clitóris. Se levarmos essa estatística em conta, podemos concluir que o papai-mamãe, a posição sexual mais convencional de todas, dificilmente é responsável pelo clímax feminino.

Isso porque, embora a penetração seja profunda, o clitóris recebe pouco estímulo — e as mãos do homem sequer podem dar uma ajudinha, já que precisam manter o equilíbrio ou segurar as pernas da parceira.

Um estudo publicado na revista acadêmica americana "Journal of Sex and Marital Therapy", porém, concluiu que pequenos ajustes na prática do papai-mamãe podem ampliar as sensações e potencializar a estimulação feminina. E mais: aumentar em 56% as chances de a mulher gozar.