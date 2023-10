'Não foi planejado': ela se apaixonou e casou com o irmão do antigo ex

Todo mundo fica curioso para saber como foi esse reencontro. Acham que um procurou o outro, mas não. Foi naturalmente. Isso que é engraçado. Não foi planejado. E a gente concorda em tudo, pensamos da mesma forma. É impressionante.

Alguns desconhecidos querem saber, ficam surpresos quando falo que ele foi meu cunhado. Depois que sabem da história, dão risada e acham engraçado.

Meus filhos o adoram e respeitam muito. Quando eles chegam da escola, Rodrigo pega para fazer lição. Ele é um superpai, mesmo sem ter filhos. Mas nós estamos planejando ter um bebezinho logo, logo.

'Ele é o amor da minha vida'

Nesses cinco anos que estamos juntos eu construí muito mais coisas com ele do que no meu casamento de oito anos. Ele é o amor da minha vida. Não consigo olhar outra pessoa com segundas intenções, perdi completamente o interesse em outros homens.