Pegue o espelhinho! 15 fatos sobre vulvas que você provavelmente não sabia

5. O clitóris não é um "botão"

Diferentemente do que muita gente pensa, o clitóris é, na verdade, a ponta de um iceberg no corpo de uma pessoa com vulva. O que aparece na vulva é apenas uma parte do órgão completo, que tem o formato de V invertido.

6. Vaginas são autolimpantes

A vagina possui uma flora natural que se encarrega de eliminar bactérias nocivas para o corpo. Já a vulva, a parte externa, Kobayashi recomenda que seja lavada com sabonete neutro.

7. Orgasmos podem realmente aliviar cólicas menstruais

Não é mito! Em período menstrual, ter um orgasmo pode aliviar as cólicas menstruais e isso tem uma explicação hormonal. Durante a excitação, são liberadas endorfinas que provocam a sensação de bem-estar e, consequentemente, diminuem as dores da cólica.