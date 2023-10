Mamilos potentes: 'Tive meu 1º orgasmo só com estimulação nos seios'

O mapeamento dos mamilos, assim como de dedos das mãos e dos pés, deveria servir apenas como referência na pesquisa, porém o resultado demonstrou a existência de uma base neurológica para o prazer nessa região.

O trabalho de Komisaruk tem como objetivo mapear as áreas do cérebro correspondentes à vagina, ao clitóris e ao colo do útero, que quando estimulados ativam pontos distintos e identificáveis no córtex sensorial genital. Apesar de os mamilos também aparecerem na pesquisa, o neurocientista explica que existe variabilidade na resposta cerebral e nem sempre o estímulo provoca uma reação.

"No entanto, quase todas as mulheres em nossos vários estudos disseram que a estimulação dos seios e mamilos produz uma sensação erótica", afirma.

Para Flávia*, pedagoga de São Paulo, gozar somente com carícias nos seios foi algo surpreendente. Ela chegou ao orgasmo dessa maneira pela primeira vez com um namorado quando tinha 25 anos. "Não esperava. Foi diferente, mas tive certeza de que era um orgasmo", conta. Depois dessa ocasião, Flávia experimentou esse prazer mais algumas vezes, mas não é sempre que acontece, não se tornou algo que ela possa controlar ou repetir quando quiser.

Ocitocina e prazer

O orgasmo por meio dos mamilos também foi inesperado para Nalini Narayan, modelo e escritora, autora do livro "Fêmea Alfa - O Diário Real das Minhas Orgias" (Editora Matrix). Aos 15 anos, ela vivenciou essa experiência. "Penso que porque era uma moça virginal, tudo me estimulava muito, e os seios eram a maior fonte do meu prazer", afirma.