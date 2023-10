Técnica do sanduíche, chuveirinho: 9 formas de dar um up na masturbação

Chuveirinho: um clássico

O banho é uma oportunidade diária de a mulher sentir cada pedacinho do próprio corpo. Masturbar-se com o chuveirinho é uma estratégia certeira para o prazer de muitas, já que o relaxamento da situação associada à intensidade do jato de água diretamente sobre o clitóris é absurdamente excitante. O ideal é que a água não esteja nem muito quente, nem muito fria - lembre-se: o clitóris é muuuito sensível! - e que você fique sentada, para que a mira no alvo seja mais certeira. Antes de direcionar o chuveirinho para sua vagina, experimente a sensação de lançar o jato sobre as coxas e os mamilos.

Ainda sobre masturbação "aquática"

Experimente recorrer a vibradores específicos para o uso debaixo d'água - há desde modelos em formato de esponja até versões com ventosa para você grudar no box ou no piso e se deliciar.

Técnica do sanduíche

Já ouviu falar? É simples: basta posicionar o dedo indicador e o médio do lado de fora do clitóris e segurá-lo com delicadeza. Depois, é só usar os dedos da outra mão para acariciá-lo, variando a pressão e a velocidade, mas sempre suavemente. Outra opção é deslizar os dedos do "sanduíche" (os que estão segurando o clitóris) para cima e para baixo, bem devagarinho, e, com a outra mão, você pode brincar com seus mamilos.