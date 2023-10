Tipo de bebida afeta o tesão? 6 mitos e verdades sobre beber e transar

5 - Homens e mulheres reagem de maneira diferente

Mito. Os efeitos de princípio são os mesmos: na primeira dose, a pessoa fica mais solta e eufórica. Passa por outras fases, como a instabilidade emocional, até chegar à intoxicação. O que diferencia, no entanto, é que as mulheres são mais sensíveis ao álcool do que os homens, por uma razão fisiológica -elas absorvem mais álcool por terem, no estômago, um volume menor da enzima desidrogenase alcoólica, que degrada a substância. Mas ser tolerante à bebida não é vantagem, porque aumentam as chances de se tornar alcoólatra, já que é preciso doses maiores para se embriagar. Aliás, a tolerância ao álcool é um dos sinais de alerta de que a pessoa está se tornando dependente.

6 - Pode dar mais coragem para pedir o que você gosta

Verdade. Como o álcool contribui para que a pessoa fique desinibida, os desejos que ficam guardados pela timidez podem ser revelados, a pessoa se liberta de muitas amarras. Mas o dia seguinte pode ser complicado, dependendo do fetiche em questão. Especialistas dizem ser comum o casal, por exemplo, fazer vídeos durante o sexo, enquanto estava sob efeito do álcool, mas se arrepender depois.