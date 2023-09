Homem é preso suspeito de matar ex-esposa e enteada após término em PE

Testemunhas acionaram a Polícia Militar e afirmaram que o suspeito foi visto perto da casa das vítimas um dia antes do crime.

A vítima tinha acabado o relacionamento com o suspeito pouco mais de uma semana antes do crime, informou a polícia Civil.

Ele foi encontrado pela PM e preso, sendo levado à delegacia em seguida.

O suspeito não confessou o crime. No depoimento ele apresentou versão que era contraditória com os elementos que obtivemos no início das investigações.

Eric Costa, delegado de homicídios de Caruaru, ao Universa

O suspeito do crime não teve a identidade divulgada. O UOL não conseguiu acesso à defesa dele até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação..

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.