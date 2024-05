Chegada da Lua minguante nos deixa mais sensíveis; a previsão do seu signo

Estaremos conscientes sobre o que falamos e captaremos as coisas de forma objetiva.

A palavra será empregada de forma sábia e o foco bem direcionado. Tal fluência se estende aos assuntos profissionais. Vale aproveitar para ordenar a mente, colocar limites, concluir pendências e eliminar o que é desnecessário.

Introspecção e sensibilidade

A chegada da Lua minguante, que ocorre em Peixes, nos leva para o mundo das emoções. Com isso, ficamos mais sensíveis e possivelmente mais introspectivos.

Vale começar a reduzir o ritmo, poupar a mente de interações desgastantes e estar em meio à natureza.

Podemos ficar mais afetados com os acontecimentos, bem como envolvidos por questões que muitas vezes nem estão dentro do nosso campo de resolução. Será válido diferenciar o que é nosso ou do outro para não causar sobrecarga.