Tudo está dando errado em vida? O que está por trás do 'olho gordo'

Medo de comentar com alguém uma conquista ou algo que está muito próximo a acontecer e tudo desandar. Quem nunca temeu um "olho gordo" na vida que atire a primeira pedra.

O "olho gordo" é uma forma —pejorativa, inclusive— de nomear sentimentos de inveja, raiva e energia negativa. Contra ele, as pessoas apela a rezas, amuletos e simpatias.

No Brasil, o "olho gordo" está no inconsciente coletivo e ganhou força com a herança das culturas indígenas e africanas.