Entrega total de Peixes e confiança de Leão: o lado mais sexy de cada signo

Ser ardente, sem ser pegajoso, é uma das características mais encantadoras e sexy de Leão. Além disso, demonstra sua generosidade até durante a transa, priorizando o prazer do outro. Topa tudo e é extremamente liberal. É confiante e acredita plenamente na profundidade do ato, no exalar do cheiro e na carícia lenta e detalhada.

O virginiano é reservado, o que desperta a curiosidade e o interesse de qualquer outro signo. Seu ponto sexy é aguçar a imaginação alheia. Quem consegue notar essa sua "cobertura", aprimora a curiosidade. Inicialmente, Virgem tende a ser discreto, mas depois que seu perfil mais comedido é revelado, surpreende o par com seu lado profano.

Cria o clima e pensa em cada detalhe para agradar o par. É despojado e considera que todas as formas de amor valem a pena. Essa postura torna o libriano bem sexy, sendo que o desenvolvimento do prazer e a elegância de conduzir a transa e levar ao êxtase são a leveza do nativo, que sempre deixa aquele gostinho de quero mais.