Hora de se abrir ao novo! O que precisa ir embora? A previsão do seu signo

Urano estará bem presente ao longo de toda esta fase. No dia 19, em especial, o astro vem pedindo mudanças, adaptações, flexibilidade e responsabilidade com os novos caminhos que traçamos.

Sair da rotina e do usual será uma boa ideia, além de estreitar os diálogos nas relações. Será necessário conter a urgência em resolver as coisas. Afinal, entender o aprimoramento que o tempo proporciona é peça fundamental nessa montanha-russa que atravessamos ao longo destes dias.

Conexão com os sentidos

Ainda no dia 19, o Sol chega no signo de Touro, abrindo uma temporada de preservação, entendimento do nosso ritmo e conexão com os sentidos.

O fim de semana chega com Júpiter e Urano marcando um encontro não tão comum, visto que esse aspecto acontece a cada 14 anos. Sem dúvida perceberemos os abalos e chacoalhões no que sabemos que precisamos desapegar, mas estamos mantendo por medo ou insegurança de arriscar.