Abril é intenso com eclipse e Mercúrio retrógrado; a previsão do seu signo

Com o ingresso de Vênus em Áries no dia 5 e a boa sintonia com Plutão no dia 6, temos uma ótima semana para reorganizar a dinâmica das relações e reacender o que estava morno.

No dia 8, a Lua nova chega acompanhada por um eclipse solar no signo de Áries, nos chamando para ter mais ousadia e coragem. O fenômeno possibilita entender a força de nossas iniciativas e pede calma perante à intensidade de emoções.

As ações exigirão passos firmes, estruturas sólidas e responsabilidade, principalmente por conta da conexão de Marte com Saturno que acontece no dia 10. Além disso, é prudente direcionarmos muito bem nossas energias para não nos desgastarmos à toa.

Dia 11, Sol e Mercúrio se encontram em Áries e podemos aproveitar para desenrolar o que exige nossa criatividade raciocínio. Precisamos dosar o nível de imposições.

Dia 15, a Lua crescente em Câncer traz mais conexão com intimidade, família, raízes, passado e lar. As conexões merecem manutenção e nossa sensibilidade tende a ser mais evidente.

Dia 19, Mercúrio se une a Vênus e o Sol ingressa em Touro. Podemos sentir uma certa aceleração dos processos e mais otimismo.