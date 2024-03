Estas combinações de signos vão bem no amor, mas não dão liga no sexo

Eles parecem perfeitos quando estão um ao lado do outro, com toda sincronia que se espera de um casal perfeito. Carinho, amizade, leveza, parceria, risos e todo o combo esperado em uma relação feliz. Dentro do quarto, entretanto, a coisa não é 100%. Alguns signos têm uma harmonia muito grande no amor, mas não lidam bem com as diferenças na cama.

Veja abaixo quem tem ótima sinergia e muito amor envolvido, mas desejo sexual abaixo do esperado.

Touro e Câncer

Afeto e estabilidade emocional formam o combo que taurinos e cancerianos querem. É quase óbvia a perfeição quando estão juntos, já que são carinhosos, amorosos e valorizam o parceiro como ninguém. A compreensão mútua faz com que a relação seja leve e sincera, baseada na confiança e no respeito. Porém, no sexo, as coisas já são mais complicadas.