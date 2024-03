Begônia, jiboia, coração emaranhado: qual planta é a cara do seu signo?

Virgem: Zamioculca

Zamioculca Imagem: Severin Candrian

Praticidade é uma palavra existente no repertório virginiano, bem como no repertório da Zamioculca. Essa folhagem, para lá de prática, pode ser cultivada dentro ou fora de casa, em ambientes com luminosidade natural e poucas regas. Além de ser uma planta que vai bem com qualquer decoração, ela é considerada uma grande auxiliar quando o assunto é proteção energética. Para o Feng Shui, posicionar uma Zamioculca perto da entrada da casa ou nos cômodos com mais circulação de pessoas ajuda a filtrar a energia do ambiente. Ou seja, essa plantinha ainda faz faxina... energética!

Libra: Pink Princess

Pink Princess Imagem: Unsplash

Essa espécie de Filodendro está super na moda por sua beleza para lá de rara. Cada folha da Pink Princess se apresenta de uma maneira, mas o nome não é à toa: o rosa marca presença, trazendo um toque delicado para folhas maiores e com aparência tropical. Ela é uma trepadeira que se desenvolve lentamente, fator que exige a paciência de quem quer ter uma para chamar de sua. Nada difícil para Libra, que carrega o símbolo da balança representando o equilíbrio e a paciência típica do signo. Vai bem em ambientes internos e ao abrigo do sol.