Ano novo astrológico: Márcia Sensitiva ensina ritual para abrir caminhos

Feliz ano novo? Sim! O novo ano astrológico começa no dia 20 de março, quando temos um marco de transição. No vídeo de hoje, a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes explica o significado desse dia. Vem entender!

"Março é dedicado ao deus romano Marte ou Marvos, o padroeiro da guerra e da agricultura. Para os romanos, este mês representava o início do ano astrológico, por isso até hoje é visto assim, já que é o mês ligado ao primeiro signo do zodíaco, Áries, regido por Marte", diz.

Segundo Márcia, é quando temos o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Esse fato é importante, já que diversos calendários antigos contavam como primeiro dia do ano o equinócio de março.