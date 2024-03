Aloe vera é de Áries e valeriana de Virgem: conheça as ervas de cada signo

No mundo místico, as ervas são itens presentes desde os mais antigos relatos. Pelo fato de serem diretamente associadas a planetas, também têm ligação com os signos e astros. Tal relação permite explorar energicamente os pontos fortes de cada representante do zodíaco.

Por ervas, aliás, entenda-se o reino vegetal como um todo - plantas, flores e mesmo frutos entram nesse grupo -, que pode servir de base para chás, pot-pourri, banhos, incensos e mesmo perfumes.

A imagem da bruxa utilizando suas ervas para poções, unguentos e pomadas é um clichê bem difundido no imaginário popular. No entanto, as ervas permitem criações saborosas e cheirosas, quebrando o mito de que os preparos de bruxas são bizarros e com odor ou sabor estranho.