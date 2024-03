Áries é aparência, Virgem é saúde: qual tema deixa cada signo inseguro?

O que deixa Leão com pé atrás no dia a dia é pensar nas pessoas que dependem dele. O maior receio do leonino tem a ver com quem depende dele. A possibilidade de faltar para filhos e marido/esposa é algo que angustia o nativo do signo.

Como superar: lembrar que a vida segue, mesmo quando não estivermos mais aqui.

Saúde e rotina são dois temas que afetam Virgem, pois se sente vulnerável diante das intempéries da vida. Além do mais, levar uma vida regrada significa mais confiança.

Como superar: jamais esquecer que não dá para controlar tudo e tentar ser mais flexível.