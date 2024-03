Lâmpada queimou e pneu furou? É um sinal do universo, diz Márcia Sensitiva

Problemas no carro

Isso também pode sinalizar a presença de energias negativas provocadas por inveja. Pneu furado, por exemplo, significa que você chegou no seu limite, sem vontade de seguir a vida da maneira atual.

Embreagem quebrada mostra falta de rumo para sua vida e que tudo está parando. Já vazamento de óleo ou perda de gasolina quer dizer que você precisa colocar as mágoas para fora.

"Quando chegar em casa, abra a bíblia em local acessível e mantenha ali por 30 dias — metade do tempo no salmo 23, para ter dinheiro abundante, e o restante do tempo no salmo 91, para ter fé no divino", ensina a sensitiva. Manter o terço no lado esquerdo do corpo diariamente também ajuda.

Itens que param de funcionar

"Eletrodomésticos queimados, que também são problemas no Feng Shui, são sinais de que maus espíritos estão te perseguindo", afirma a sensitiva. Outros "sintomas" associados são queda de cabelos, unhas fracas, tontura, dores pelo corpo e zumbido no ouvido.